Scooterrijder komt lelijk ten val in Breda, bestuurder met onbekend letsel naar ziekenhuis

Antieke vuurwapens gevonden bij controles in garage­boxen

8 april Tijdens controles in garageboxen en opslaglocaties op verschillende plekken in Midden- en West-Brabant zijn woensdag antieke vuurwapens, flessen lachgas, een illegale bewoning en afvaldumping met asbest gevonden. De controles vonden plaats op industrieterrein in Breda, Etten-Leur, Altena, Drimmelen en Oosterhout.