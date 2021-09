Scooterrijder komt hard ten val tijdens uitwijkmanoeuvre in Breda

Commissa­ris van de Koning Ina Adema: ‘Baar­le-Nas­sau is klein, maar wel héél bijzonder’

9:19 BAARLE-NASSAU - Nee, het ging niet specifiek over de huisvesting van statushouders, zegt commissaris van de Koning Ina Adema na afloop van haar werkbezoek aan Baarle-Nassau. ,,Wel over huisvesting in het algemeen. En over grensoverschrijdende samenwerking.”