Scooterrijder gewond bij botsing met auto op Bredase kruising

Wereldkam­pi­oen Reinier de Ridder op zoek naar volgende uitdaging: ‘Alle opties liggen open’

16:45 BREDA - Kersvers wereldkampioen MMA Reinier de Ridder (30) is momenteel in onderhandeling met de Aziatische vechtsportcompetitie ONE Championship over zijn toekomst, maar ook in de Verenigde Staten liggen kansen voor de Bredanaar. ,,Ik kan daar zeker potten breken.‘’