Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Zundert

Breda wacht af wat er met vluchtelin­gen­stroom gaat gebeuren: ‘Slappe hap’

BREDA - ‘Slappe hap’, ‘teleurstellend’, ‘een gebrek aan daadkracht’. Burgemeester en wethouders van Breda zijn in gesprek met gemeenten in de regio over de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en kijken verder even de kat uit de boom. Dat valt slecht bij fracties in de gemeenteraad die actie verwachten.

3 maart