Scooter en auto botsen op kruising in Breda

113 Brabantse verkeersdoden herdacht in Breda: 'Belangrijk om je verhaal te doen'

16:48 BREDA - De herdenking van de 113 verkeersslachtoffers in 2016 in Brabant , zaterdagochtend in stadspark Valkenberg in Breda, heeft veel indruk gemaakt op de nabestaanden. De 113 lege stoelen die in het park staan opgesteld, staan symbool voor de mensen die er niet meer zijn. En dat is een krachtig beeld.