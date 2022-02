Scooter en auto botsen in Breda: scooterrijder naar ziekenhuis vervoerd

LIVE | Pils, volop zon en goeie zin: tweede carnavals­dag in West-Bra­bant is van start gegaan

Carnaval is vrijdag in volle glorie losgebarsten in West-Brabant. Na twee jaar ellende keek horecaman Johan de Vos in Breda tevreden om zich heen, terwijl ook in Krabbegat het leutfeest in gang is geschoten. Lees hieronder verder alles wat er dit carnavalsweekend allemaal gebeurt op carnavalsvlak in Brabant.

15:51