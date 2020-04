Scooter aangereden in Breda, geen gewonden

video A16 bij Breda weer vrij na ongeluk met twee vrachtwa­gens en bestelbus­je

15:23 BREDA - Op de A16 tussen Galder en Breda is een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen gebotst. Daar achterop is weer een bestelbusje gereden. Er zouden geen gewonden zijn, maar de ravage is groot.