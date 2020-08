Schutting en schuur verwoest door brand in Breda

Jacques Visschers was een onderge­waar­deerd NAC-icoon: ‘Een betere voetballer dan je denkt’

23 augustus Met Jacques Visschers is afgelopen weekeinde één van de meest ondergewaardeerde NAC-iconen heengegaan. In de jaren zestig was hij te midden van legendarische spelers als Peter van de Merwe, Daan Schrijvers, Nico Rijnders, Jan van Gorp, Ati Graaumans, Adrie Pelkmans en de teruggekeerde Frans Bouwmeester de spits die de doelpunten voor zijn rekening nam.