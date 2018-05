Schutter uit Breda krijgt veel lichtere straf voor doodschieten rivaal

Het gerechtshof in Den Haag heeft Dordtenaar Terry C. veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. C. schoot twee jaar geleden zijn plaatsgenoot Brian 'Bob' Cumma dood op de Merwedestraat in Dordrecht.

De straf is vijf jaar lager dan de eerdere straf van de rechtbank in Rotterdam. Volgens deze rechters was C. dan wel opgezocht en bedreigd door rivaal Brian 'Bob' Cumma met een vuurwapen (Scorpion), maar dat hij met zijn auto nog had kunnen én moeten vluchten. ,,Hij had zich kunnen en moeten onttrekken aan de dreigende situatie'', was het oordeel van de magistraten destijds.

Dat vonnis werd door de advocaat van C. direct bestempeld als 'belachelijk', maar het hof gaat mee in die redenering. ,,Het hof is van oordeel dat de beschikbare tijdspanne van enige seconden, wat het hof schat op tenminste 5 seconden, toereikende is geweest om -met eenmaal achteruit te steken- via de doorgang weg te rijden en aldus te pogen zich aan het dreigende vuurwapengeweld te onttrekken'', aldus de magistraten in het oordeel dat vanochtend is uitgesproken.

Die kans had hij ook moeten benutten, meent het hof. ,,Er was de gelegenheid voor hem om het eigen leven te redden door de confrontatie uit de weg te gaan. Het hof is van oordeel dat verdachte zich om die reden aan de dreigende aanranding had dienen te onttrekken.''

'Hij of zij'

C. heeft van meet af aan bestreden dat het zo makkelijk was om te ontkomen aan Cumma. Ook zijn vriendin, die naast hem in de auto zat, hield altijd vol dat het een kwestie was van 'hij of zij'.

Op Hemelvaartsdag 2016 dook het slachtoffer met zijn auto op naast de wagen van Terry C. Die zette op dat moment net zijn vriendin af bij haar woning aan de Merwedestraat. Volgens C. greep Cumma naar zijn schoudertasje waarin een semi-automatisch wapen (een Scorpion) zat.

C. wist snel zijn vriendin uit zijn wagen te schreeuwen en greep naar wapens die hij onder zijn bestuurdersstoel had verstopt. Omdat het wapen van Cumma dienst weigerde, krijgt hij de kans om zijn belager neer te schieten. Uiteindelijk werd Cumma geveld door acht kogels. C. ging daarna los op diens lichaam, voor hij vluchtte met zijn auto. Uren later meldde hij zich met zijn advocaat in Breda.

Bij zijn vlucht ramde C. meermaals een paaltje dat voor zijn auto stond. Juist dit paaltje maakte volgens de schutter dat hij niet had kunnen vluchten toen het wapen van Cumma dienst weigerde. Daarom was er volgens hem en zijn advocaat sprake van noodweer; zelfverdediging dus. Het hof vindt dat daar dus geen sprake van is.