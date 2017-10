Schurftuitbraak zorgt voor onrust in verzorgingshuis Ruitersbos in Breda

BREDA - Verzorgingshuis Ruitersbos in Breda gaat alle 400 bewoners en medewerkers preventief behandelen tegen schurft. Bij vier bewoners is de diagnose gesteld. Familie van één van hen dient een klacht in bij de Inspectie.

De directie van het tehuis heeft in overleg met de GGD besloten alle betrokkenen een pillenkuur te verstrekken om mogelijk nieuwe besmettingen tegen te gaan. De tabletten worden volgende week verstrekt. Het tehuis heeft verder een speciaal Scabiës-team (Latijnse term voor schurft) in het leven geroepen.

Onrust

,,Schurft is weliswaar een redelijk onschuldige ziekte, maar we merken wel dat het voor onrust zorgt. We krijgen er ook vragen over. Met deze behandeling hopen we die onrust te kunnen wegnemen’’, zegt Michel Wijngaards, bestuurder van Ruitersbos. De besmettelijke huidziekte die gepaard gaat met veel jeuk komt vaker voor in verzorgingstehuizen. Volgens de GGD in deze regio kozen afgelopen jaar zes tehuizen ervoor om over te gaan op preventieve behandeling.

Toch is niet iedereen tevreden met de manier waarop Ruitersbos de schurftuitbraak aanpakt. Frans Schoester bij wiens 91-jarige moeder in Ruitersbos de huidaandoening als eerste werd geconstateerd, zegt een klacht te gaan indienen bij de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Te laat

Schoester vindt dat het tehuis veel te laat maatregelen heeft genomen. ,,Wij zijn pas op 19 september ingelicht dat mijn moeder geïnfecteerd was. En dat terwijl, zo kwam in een later gesprek naar voren, ze al zeker vier weken met scabiës rondliep. Maar omdat ze geen jeuk had was dat de verpleging niet opgevallen. Is ze dan in al die tijd wel een keer onder de douche geweest?''

Volgens de Bredanaar had 'een beetje professioneel werkende verpleging' al weken eerder alarm kunnen slaan. Schoester is bovendien boos dat hij veel van de kleding van zijn moeder heeft moeten weggooien. ,,Ruitersbos kan een claim tegemoet zien.''

Wijngaards zegt in een reactie 'mijn handen in het vuur te durven steken' dat de uitbraak in het tehuis goed is aangepakt. ,,Feit is dat de huidziekte zeer lastig is te herkennen, meestal moet daar een dermatoloog aan te pas komen. Dus ook een zeer professionele verpleging had dit niet eerder kunnen zien aankomen.''