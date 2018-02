Schudden werd Bredase baby fataal, verdachte vader (24) blijft in cel

BREDA - Een jongetje van 7 maanden is eind vorig jaar overleden na hardhandig schudden of wegleggen. Zijn 24-jarige Bredase vader wordt daarvan verdacht.

Uit gerechtelijke stukken blijkt dat voorafgaand aan de dood van het kind in het Bredase huishouden veel mis ging. Drugsgebruik door de jonge ouders en slechte behandeling van het kind leidden eerder al tot tijdelijke uithuisplaatsing van de baby.

112

Uiteindelijk ging het zondag 19 alsnog gruwelijk fout. De moeder heeft verklaard dat zij boodschappen was gaan doen en bij terugkomst in hun woning merkte dat haar kind moeilijk ademde. Het jongetje werd op bed gelegd en 's nachts ontdekten de ouders dat het niet meer ademde. Volgens zijn advocaat Drenth zou de 24-jarige vader zelf 112 hebben gebeld. Ambulancepersoneel trachtte te reanimeren, maar de baby overleed maandag in het ziekenhuis. Artsen vertrouwden de zaak niet en wilden geen verklaring van een natuurlijke dood afgeven.

Shakenbaby

Volgens deskundigen werd 'uitwendig mechanisch geweld' het jochie fataal. Hij overleed aan het Shakenbabysyndroom. Door hevig schudden of hardhandig optreden beschadigen hersenen, bloedvaten en zenuwen.

Op basis van de volgens de politie soms tegenstrijdige verklaringen van de vader en getuigenissen van de moeder en bekenden van het stel werd de Bredase verdachte een week later aangehouden. Dat was dinsdagochtend vroeg, een dag na de crematie van het slachtoffertje.

De vader verblijft sindsdien en nog steeds in voorlopige hechtenis in het huis van bewaring te Vught. Tegen die beslissing is hij in beroep gegaan, maar het Gerechtshof in Den Bosch vindt dat er zolang het onderzoek loopt alle reden is hem vast te houden.

'Kapot'

Het hof negeert daarmee de argumenten die de Bredase advocaat Drenth aanvoerde. De verdachte ontkent dat hij de baby heeft mishandeld. ,,Hij is er kapot van en heeft geen kans gehad om te rouwen", aldus Drenth. Volgens hem gebruikte de vader net als de moeder wel wiet, maar zou hij geen drugsprobleem hebben.

Het hof oordeelt nu dat de vader niet tot zijn berechting op vrije voeten mag. Dat past niet bij een verdachte die 12 jaar of meer gevangenisstraf boven het hoofd hang omdat hij schuldig zou zijn aan doodslag of zware mishandeling die de dood van zijn kind tot gevolg had.

Onderzoek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt nog steeds welke hulp de Bredase betrokkenen in het verleden hebben gehad en of die wel adequaat is geweest.