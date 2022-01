Schroef in Zundert wordt gesloopt en vervangen door compleet nieuw ontmoetingscentrum

lockdownwandeling Doe de Moonwalk door het stadscen­trum van Breda

BREDA - Januari is zelden de maand waarin de uitkalender hutjemutje gevuld is. De lockdown heeft het aanbod aan activiteiten nog eens verder verschraald. Onder het kopje ‘Winter in Breda’ van de site welkominbreda.nl staan een drietal verschillende wandelingen dat geheel coronaproof en op eigen gelegenheid gelopen kan worden.

17 januari