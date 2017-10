Schrik zit er goed in bij jongens die in Breda van bed werden gelicht

Hoewel de openlijke geweldpleging 'wel wat verder ging dan een gewoon vechtpartijtje' was ze volgens de advocaten nou ook weer niet zó uitzonderlijk. ,,Flinke vechtpartijen tussen groepen leerlingen, vaak van verschillende scholen, gebeurden vroeger waarschijnlijk vaker dan nu. Het is natuurlijk een beetje het idee van de apenrots: stoer doen en de hiërarchie bepalen. Alleen werd het vroeger niet gefilmd. Dat is het verschil'', duidt Broere.



Dat OM en politie de vervolgingsregisters nu opentrekken, heeft er naar de mening van de advocaten vooral ook mee te maken dat filmpjes van de vechtpartij massaal zijn bekeken op sociale media en nieuwssites: ,,Ze moeten hun tanden nu kennelijk wel laten zien. Paal en perk stellen.''



De opnames spelen volgens woordvoerster Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie in Breda inderdaad een rol: ,,We schrikken van zulke beelden. Dat doet iedereen, van jong tot oud. Maar ze vormen vooral ook bewijs, samen met de afspraken die op sociale media vooraf gingen aan de vechtpartij. Vroeger beschikten we niet over zulke informatie. Vervolging was toen vaak een stuk moeilijker.''