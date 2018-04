Schrik in de rechtszaal: agressieve verdachte gooit water naar rechter en spuugt naar griffier

update OM: Corné R. krijgt zwijggeld in moordzaak Peter van der Linde in Breda

13:11 BREDA - Klaas Otto heeft als getuige een verklaring afgelegd bij de politie over de liquidatie van Peter van der Linde (60) in januari vorig jaar. Dat gebeurde bij een café aan de Lunetstraat in Breda. Mede door die verklaring is vorige week Piet S. voor de tweede keer opgepakt als verdachte van de moord.