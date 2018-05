Schrijver (58) uit Prinsenbeek waagt zich aan opmerkelijke theorie: 'Incident Beekse Bergen is promotiestunt'

HILVARENBEEK/PRINSENBEEK – Schrijver Han Peeters weet het honderd procent zeker: het incident met het Franse gezin in safaripark Beekse Bergen van afgelopen maandag is een publiciteitsstunt, opgezet met als doel zoveel mogelijk aandacht voor het park te genereren. De 58-jarige auteur uit Prinsenbeek heeft de beelden bestudeerd en komt tot de conclusie dat het bizarre voorval met de jachtluipaarden 'veel te onwaarschijnlijk is'. ,,Geweldig slim gedaan, hier kan geen advertentiecampagne tegenop.”

Han Peeters (58) is een lokaal bekende auteur die meer dan tien boeken heeft geschreven, waarvan er vier vertaald zijn. Volgens hem lijkt het er sterk op dat het Franse gezin door een promotieteam is ingehuurd. Bewijs voor deze opmerkelijke aantijging heeft hij niet, voor hem is het meer een 'optelsom van onwaarschijnlijkheden'.

,,Zo was het minder gevaarlijk dan dat het eruit zag", begint Peeters, terwijl hij opnieuw de beelden bekijkt. ,,Er gebeurt te veel rondom het gezin dat wijst op acteerspel. Ze weten precies wanneer de mobieltjes op hen gericht zijn. Let bijvoorbeeld op het moment dat de beelden worden gemaakt. Pas dan, als de cheeta's in beweging komen, keren ze snel terug naar de auto."

Ingeseind

Volgens Peeters wisten de Fransen heel goed wat ze deden en op welke manier ze de luipaarden moesten benaderen. ,,Ze konden het zo brengen alsof ze geen idee hadden welk 'gevaar' er speelde", zegt de auteur. ,,Ze wisten dondersgoed dat die cheeta’s het op het kind voorzien hadden. Die hielden ze veilig op de arm. Er was weinig aan de hand."

De boekenschrijver gaat verder: ,,Het is ook toevallig dat de cheeta’s net hadden gegeten voor zij aankwamen. Iemand moet hen hierover ingeseind hebben. Ook opmerkelijk is dat het gezin verderop voor een tweede keer uitstapt. Waarom doen ze dat? Waarschijnlijk om de aandacht te trekken van de filmer, die zich heel terecht wezenloos schrikt van wat hij te zien krijgt."



Luchtige reactie

Maar die cheeta’s dan die op het punt staan uit te halen naar het kind? ,,Ik denk dat het kind geen moment in gevaar is geweest”, zegt Peeters. ,,Als zo’n kind in de buurt is van de volwassene zullen die beesten alleen maar naar ze blazen. Het ziet er allemaal wel heel echt uit, dat moet ik toegeven. Het gaat om een goed georkestreerde promotieactie met een commercieel doel: zoveel mogelijk mensen moeten dit domme gedrag te zien krijgen. En dat is ze gelukt.”