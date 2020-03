Schrijfster Carl Friedman, die lange tijd in Breda woonde en werkte, op 67-jarige leeftijd overleden

AMSTERDAM/BREDA - Schrijfster Carl Friedman is overleden, meldt uitgeverij Van Oorschot. Ze stierf vrijdag in Amsterdam op 67-jarige leeftijd. Friedman, die werd geboren als Carolina Klop in Eindhoven, woonde en werkte van midden jaren zeventig tot begin jaren negentig in Breda.

Eind jaren zeventig werkt ze enkele jaren op de redactie van Dagblad De Stem. Ze stopte met haar journalistieke werk omdat ze het niet kon combineren met de zorg voor haar zoon, Aron. ‘Ik vond het heel erg om te stoppen. Maar het ging gewoon niet', vertelde ze in een interview in 1993 met De Stem.

Twee Koffers

Daarna ging ze (technisch) vertaalwerk doen en begon ze met het schrijven van verhalen, gedichten en essays. In 1991 kwam haar eerste boek uit: Tralievaders. In 1993 werd de roman Twee Koffers gepubliceerd, die vijf jaar later door Jeroen Krabbé werd verfilmd onder de titel Left Luggage. Voor die film werden destijds nog opnames gemaakt op de Joodse begraafplaats op de Vrachelse heide, tussen Breda en Oosterhout.

Joodse achtergrond

In 2005 ontstond ophef over de herkomst van Friedman. Door haar boeken was de indruk ontstaan dat ze een Joodse achtergrond had, maar dat bleek niet zo te zijn. Wel had haar vader in een Duits concentratiekamp gezeten. Bovendien had zij de achternaam van haar ex-man (van Joodse komaf) David Friedman aangehouden.

Hoewel ze daar in latere interviews nooit op in ging, zei ze het in vraaggesprek met De Stem in 1993: “Ik schrijf graag over de Joodse wereld, maar dat maakt me nog geen deskundige.”

E. du Perronprijs

Friedman publiceerde in totaal vijf boeken, waaronder twee verzamelingen met columns die ze schreef voor Trouw en Vrij Nederland. Haar literaire werk is in meerdere talen vertaald. Voor haar hele oeuvre kreeg ze van de gemeente Tilburg en de Universiteit van Tilburg de E. du Perronprijs 2003.