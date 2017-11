Schoonmaakster verjaagt overvaller bij casino Pierre de Jonge in Breda

Stiefopa hoor jaar cel eisen voor misbruik van kleinzoon

7:03 BREDA - Officier van justitie Eva van Aalst eiste dinsdag in de rechtbank in Breda één jaar gevangenisstraf tegen de 56-jarige Bredanaar H. S., die in 2014 zijn stiefkleinzoon zou hebben misbruikt. De man zelf ontkende in alle toonaarden.