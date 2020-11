Schoonmaakbedrijf in coronatijd: ‘Een kantoor dat stilligt, heeft ons niet nodig’

Stroomhuis totaal uitgebrand in wijk Biesdonk: ‘Ga je eigen spullen in de fik steken’

26 november BREDA - De vernieltocht in de wijk Hoge Vucht in Breda, in de nacht van woensdag op donderdag, heeft toch behoorlijk wat schade veroorzaakt. Zo moest een stroomhuis van Enexis het ontgelden. Het pandje in de Kortrijkstraat is compleet vernield en uitgebrand. Eerste raming van de schadepost: 40.000 tot 50.000 euro.