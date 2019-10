Schoolkinderen herdenken bevrijding van Breda tijdens tekenwedstrijd

Wie afgelopen zaterdag toevallig de Nieuwe Veste bezocht zou zomaar kunnen denken in klein Polen te zijn beland. Niet alleen zijn de tafels bedekt met Poolse vlaggetjes en kabanosworst, veel aanwezigen lopen er behoorlijk Polaks bij. Zo zijn er mensen in klederdracht, maar ik ook militairen en veteranen in Poolse uniform. Teamcoördinator Barbara Suchodolska-Schippers van de Poolse school Generaal Stanislaw Maczek legt uit dat de tekenwedstrijd vooral bedoeld is om de herinnering aan de Poolse bevrijders van Breda levend te houden.

,,We mogen niet vergeten dat er een oorlog is geweest. Over 25 jaar bij de 100-jarige herdenking hebben deze kinderen de tekenwedstrijd als herinnering daaraan." In totaal kwamen er zo'n 60 inzendingen binnen aan de hand van het thema: Jouw handen hebben mij vrijheid gegeven. Volgens Schippers leverde dit in de categorie 7 tot 9 jaar vooral creaties op over buitenspelen. ,,Bij de oudere kinderen tussen de 10 en 12 jaar zie je meer de soldaten, de tanks en echt de oorlog terug."

Quote Het is onze morele plicht om deze erfenis door te geven aan de volgende generatie Jolanta Husiatyńska-Gołka

Belang

Dan is het tijd voor het officieel gedeelte van de dag. In een speech hamert ook directeur van de Poolse school, Jolanta Husiatyńska-Gołka, op het belang van herdenken. ,,Het is onze morele plicht om deze erfenis door te geven aan de volgende generatie." Hierna wordt door een militair het nieuwe vaandel van de school gepresenteerd. Dan is het tijd voor de echte prijsuitreiking. Een voor een worden de winnaars onder luid applaus op het podium onthaald. Ook krijgt een tekening de eer om aan de muur te hangen bij oorlogsveteraan Roman Figiel. "Hij kan niet meer zo goed zien, maar hij vond de kleur groen van de tank heel mooi", laat een vrouw achter de rolstoel van Figiel weten

Net buiten de zaal toont Rick Frijters zich erg gelukkig met zijn eerste plaats. Helemaal onverwachts komt de prijs overigens niet voor de 11-jarige Bredanaar. "Ik teken veel, want het is leuk dat je alles kan maken wat je maar kan verzinnen." Zo mag Frijters bijvoorbeeld graag prenten maken van nutteloze superhelden. Met de gewonnen camera wil de scholier samen met een vriend filmpjes gaan maken. Of hij hierin net zo goed wordt als tekenen? De tijd zal het leren.

Volledig scherm Wie afgelopen zaterdag toevallig de Nieuwe Veste bezocht zou zomaar kunnen denken in klein Polen te zijn beland. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Volledig scherm Wie afgelopen zaterdag toevallig de Nieuwe Veste bezocht zou zomaar kunnen denken in klein Polen te zijn beland. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Volledig scherm Wie afgelopen zaterdag toevallig de Nieuwe Veste bezocht zou zomaar kunnen denken in klein Polen te zijn beland. © Pix4Profs/Edwin Wiekens