Schoolkinderen gratis naar Chassé Theater

Woningbouw op Digit Parc-ter­rein lijkt niet haalbaar

12:00 BREDA - Het gebied aan de Noordelijke Rondweg in Breda dat lange tijd in beeld was om er het zogeheten Digit Parc te vestigen, blijft zo goed als zeker een bedrijventerrein. De kans dat het omgevormd wordt tot een woningbouwlocatie is klein, zo bleek donderdagavond in een vergadering van de gemeenteraad.