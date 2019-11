Schone auto na een pad vol verschrikkingen tijdens Halloween in de horrorwasstraat in Breda

Witwasver­dach­te aan journalist: ‘Wie over mij schrijft, belandt in een greppel’

16:30 De Bosnische journalist Avdo Avdic heeft bedreigingen ontvangen van Mirza G., die in Nederland verdacht wordt van witwassen. Wie over hem schrijft, zal ‘belanden in een greppel’, aldus G. in een video.