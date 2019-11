Scholierengala verhuist naar de Avenue, alcohol alleen voor 18-plussers

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de organisatie van het SGB Gala, rectoren van een aantal middelbare scholen en burgemeester Paul Depla.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van het uit de hand lopen van het middelbare scholierenfeest, eind vorig jaar. Op maandagavond 10 december ging het mis omdat een groot aantal scholieren tegelijkertijd De Graanbeurs in de Reigerstraat binnen wilde. Er ontstond chaos, feestgangers raakten in de verdrukking, enkele jongeren werden in het gedrang onwel. De politie werd ingezet om de ontruiming van De Graanbeurs te regelen waarna burgemeester Paul Depla de opdracht geeft het feest vroegtijdig afblies.

Populair

SGB organiseert het gala al sinds tien jaar. In al die tijd is het uitgegroeid tot een populair feest onder Bredase jongeren. Organisator Koen van Hattum laat weten gehoor te geven aan het verzoek van gemeente en onderwijsinstellingen om Het Gala - de nieuwe naam van het scholierenfeest - te verplaatsen van de eerste maandag van december naar vrijdag 7 februari. “Hierdoor ondervinden middelbare scholen de volgende geen hinder.”

De gemeente heeft de organisatie van het feest in contact gebracht met de sfeerbeheerders die geregeld in het uitgaansgebied in de Bredase binnenstad actief zijn. “Zij zullen feestvierders begeleiden en ervoor zorgen dat ze een mooie avond kunnen beleven.” Om ouders tegemoet te komen, stopt het gala in de Avenue om 02.00 uur ‘s nachts.



Beschonken toestand

Het gebruik van alcohol is niet aan banden gelegd. Maar bezoekers die in beschonken toestand op het feest aankomen, worden geweigerd door de beveiligers. “Zijn zijn daar in getraind, ze kunnen daar een goede inschatting van maken”, aldus Van Hattum

Bezoekers die 18 jaar en ouder zijn kunnen bij binnenkomst op vertoont van een geldig ID-bewijs een bandje krijgen. “Aan de bar is per persoon met een 18+-bandje telkens één alcoholische consumptie verkrijgbaar", aldus Van Hattum.

Boete