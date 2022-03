Scholieren trappen Week van het Geld af met speurtocht in NAC-stadion: ‘Wat is een geldezel?’

Hoe goed is de Bredase jeugd met geld? Als de aanwezige scholieren in het Rat Verlegh Stadion een gemiddelde vormen van de stad best goed. Zo blijken de meeste kinderen zakgeld te krijgen én te sparen. ,,Mooi om te zien dat de bewustwording al best groot is. Bij de gemeente moeten we ook altijd goed nadenken voor we belastinggeld uitgeven”, laat wethouder Marianne de Bie weten.