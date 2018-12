Scholieren Gala Breda vroegtijdig afgelast door burgemeester, twee mensen onwel in gedrang en chaos bij De Graanbeurs

BREDA - Het traditionele Scholieren Gala Breda (SGB) in De Graanbeurs in Breda is maandagavond uitgelopen op een fiasco. Mogelijk doordat veel bezoekers op het laatste moment naar binnen wilden, ontstond rond tien uur chaotisch geduw voor de ingang. Twee scholieren raakten onwel in het gedrang op straat, maar er vielen geen gewonden, aldus de politie.

In verband met de verstoring van de openbare orde en ook omdat het binnen enorm druk was, besloot burgemeester Paul Depla het feest in overleg met de politie vroegtijdig af te gelasten en de zaak te ontruimen. Rond kwart voor een hadden de laatste scholieren De Graanbeurs verlaten, sommigen met flinke tegenzin: ,,Want ik heb wel 20 euro voor dit kaartje betaald.”

De politie rukte met tientallen agenten en enkele honden uit om de rust op straat te herstellen. Ze gebruikten volgens scholieren de wapenstok om bezoekers die bleven dringen om binnen te komen terug te duwen. Agenten in rij zetten de Reigerstraat aan beide kanten af om de ontruiming van het horecapand rustig en gecontroleerd te kunnen laten verlopen. Dat gebeurde ook.

De twee onwel geworden scholieren zijn door ambulancepersoneel behandeld. Drie ambulances werden op de Markt paraat gehouden maar ze hoefden alleen enkele stomdronken scholieren op te vangen.

Op het razend populaire feest in De Graanbeurs stonden onder anderen de bekende artiesten Biggi en Donnie. Honderden scholieren kwamen erop af. Vele tientallen jongeren die een entreekaartje hadden gekocht konden tot hun ergernis en teleurstelling niet meer naar binnen.

,,Misschien hebben ze te veel kaartjes verkocht en was dat het probleem. Maar veel mensen kwamen ook pas op het laatste moment, tegen tien uur toen de deur zou sluiten”, zegt Marre Vialon (17) uit Breda. Net als haar vriendin Eva Dam (17) uit Ulvenhout was ze bijna binnen, na twee uur in de rij te hebben gestaan. ,,Toen zagen we iemand 'knockout’ gaan. Even later begon politie iedereen terug te duwen.”

Nino van Oord (16) kwam samen met een groep vrienden onder wie Taimen Sheppard (16) wel in de zaal. ,,Het was ongelooflijk druk en slecht georganiseerd. Je kon amper bewegen en er waren niet genoeg beveiligers. Toch was het best gezellig. Toen was er voorin ineens een vechtpartijtje en ging het licht aan. Er kwamen agenten binnen en leek het feest weer door te gaan. Maar toen riepen ze om dat we naar buiten moesten. Binnen is er geen paniek geweest.”

Het zit Van Oord flink dwars dat hij 20 euro voor een kaartje heeft betaald en nog eens 40 euro voor drankmunten. ,,Dat is bij elkaar zowat een derde van mijn maandloon als vakkenvuller bij de super. Dat geld ben ik wel mooi kwijt.”

Honderden uitgelaten scholieren in galakleding hingen rond een uur 's nachts nog kletsend, schreeuwend en telefonerend rond in de omgeving van de Reigerstraat en Grote Kerk. Het gala was dan wel in het water gevallen, maar stof om over te praten was er genoeg. Een paar uitpuilende cafés op de Havermarkt profiteerden van de onverwachte clientèle.

Organisator van het gala is sinds 2010 de stichting Scholieren Gala Breda (SGB). Die is opgericht toen het Stedelijk Gymnasium besloot te stoppen met het eigen jaarlijkse gala. De stichting is niet verbonden aan een school. Het gala vindt sinds jaar en dag plaats op een maandag.