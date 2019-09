Scholieren Breda bij herdenking Tweede Wereldoorlog in Gdansk: ‘Heel indrukwekkend’

But Film Festival, omdat smaken verschil­len

11:47 Films die geen onderdak vinden bij de grote bioscopen of netwerken, vinden een warm welkom bij het But Film Festival, dat de afgelopen dagen plaatsvond in Breda. De films en acts op dit bijzondere festival kunnen niet uniek en obscuur genoeg zijn. ,,Het gaat erom dat je eens iets anders, iets nieuws probeert.‘’