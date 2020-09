Scholen weren externe gasten, geen plek voor cursisten Alliance Française

BREDA – Voor het geven van de cursussen Franse taal konden de docenten van Alliance Française altijd in de avonduren terecht op het Stedelijk Gymnasium in Breda. Vanwege het coronavirus heeft het schoolbestuur echter besloten voorlopig geen externe huurders in het pand toe te laten.

Reden is dat ondanks alle maatregelen die zijn genomen, het aantal absenties onder personeel en leerlingen op het Stedelijk toeneemt. Omdat het schoolbestuur als verhuurder van het pand verantwoordelijk is de voor besmettingen die in het pand plaatsvinden, is besloten voorlopig de deuren te sluiten voor externe gebruikers.

Overvallen

Bij Alliance Française Breda is de teleurstelling groot. In een brief gericht aan de cursisten schrijft het bestuur dat het is overvallen door het besluit van de school. Hoewel de maatregel om externen uit het schoolpand te weren vooralsnog alleen voor deze maand is genomen, vrezen ze bij Alliance Française dat het zal worden uitgebreid tot eind 2020.

(Tekst gaat verder onder de illustratie)

Volledig scherm Frans Les © Shutterstock

Om die reden heeft het bestuur nu al besloten alle cursussen die voor dit najaar op de planning stonden, te schrappen. Het is het bestuur namelijk ook niet gelukt een alternatieve, betaalbare locatie te vinden om de Franse lessen te verzorgen. Het bestuur heeft ondervonden dat alle scholen momenteel huiverig zijn om gasten te ontvangen.

Online cursus

In de brief aan de cursisten biedt het bestuur cursisten wel aan, indien ze dat zelf willen, de cursus voorlopig online te volgen. Ze gaat inventariseren of daar voldoende interesse voor is. De mensen die al lesgeld hebben betaald en de cursus niet online willen volgen, krijgen hun geld terug.

Omdat de organisatie één lijn wil trekken, is besloten om naast de cursussen die gepland stonden op het Stedelijk Gymnasium voorlopig ook de lessen op Jeugdland in Ulvenhout en voor de kinderen op de Montessorischool op te schorten.