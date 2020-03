Scholen uiten kritiek op oproep Veiligheidsregio om open te blijven

meld je aan Trouwen in coronatij­den, doe jij het?

12:07 En dan mag u nu de bruid kussen. Oh nee toch niet. Dan maar met een elleboogje, hoofdknik of voetje? Het coronavirus verspreidt zich snel, vooral in Brabant. Evenementen worden uit veiligheidsoverwegingen afgelast. Hoe zit dat met bruiloften?