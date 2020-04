Scholen in West-Brabant willen hybride-onderwijs: klassikaal én online

Hoe ziet anderhalve-meter onderwijs er uit als straks de scholen weer open gaan? Onderwijsinstellingen in de regio breken zich er het hoofd over. ‘8, 9 of 10 leerlingen per klas? We moeten naar hybride-onderwijs. Een combi van klassikaal en online.’