Scholen geven online les: ‘Het is behelpen, maar nood breekt wet’

De docent komt naar je toe - dat is in een notendop de boodschap van het voortgezet en middelbaar onderwijs aan hun leerlingen. Gesloten schoolgebouwen betekenen namelijk niet dat het onderwijs gestaakt is. Curio zag zich vorige week als een van de eerste scholen in West-Brabant genoodzaakt om gebouwen te sluiten. En dacht direct na over een alternatief: afstandsleren. Deze week moet de online lesomgeving voor een deel van de 9.000 vmbo- en 14.000 mbo-studenten van de beroepsopleider op poten staan.