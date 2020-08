Scholen gaan weer beginnen: terug naar ‘normaal’, en dat is spannend

Brug over Belcrumha­ven extra sterk om eventueel als podium te kunnen dienen

20 augustus BREDA - De stalen brug over de Belcrumhaven in Breda, die op 3 september wordt gelegd, is extra stevig gebouwd om eventueel te kunnen dienen als podium. Hiervoor is het ontwerp in luttele dagen aangepast. De brug kan nu 500 kilo per vierkante meter dragen, zonder zorgen over de toestroom.