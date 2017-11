Scholen enquête Zundert zorgt voor opschudding in gemeenteraad

ZUNDERT - Zundert heeft een nieuw bureau in de arm genomen dat met een enquête peilt wat inwoners precies willen op het gebied van het onderwijs. Willen ze in Zundert en Klein-Zundert drie scholen houden, vinden ze het beter wanneer er twee goede zijn, of zien zij het meest in de komst van één nieuw Integraal Kind Centrum (IKC).

Het was wethouder Jan Aarts van onderwijs die met de mededeling kwam dinsdag bij de begrotingsvergadering van de gemeenteraad. In één moeite door vertelde hij dat de enquête zo snel mogelijk wordt ontwikkeld en uitgezet en dat de resultaten in februari te verwachten zijn.

Teruggefloten

Maar daar werd hij teruggefloten door de raad. Want was het niet zo dat de gemeenteraad beloofd was dat die mee zou kunnen praten over de vragen die in de enquête zouden worden gesteld, vroeg René de Bruijn van Dorpsbelangen de wethouder.

Inderdaad, dat klopte, bevestigde Aarts. Alleen: omdat een vorig onderzoeksbureau de opdracht had teruggegeven en er dus een nieuwe partij moest worden gezocht om de enquête te houden, was zoveel tijd verloren gegaan, dat het college liever de vragenlijst niet eerst aan de politiek wil voorleggen, meldde hij.

Protest

Dat stuitte op protest bij alle politieke partijen. De belofte om mee te kunnen kijken naar de vraagstelling van de enquête kwam destijds namelijk niet uit de lucht vallen. Het vorige onderzoeksbureau had volgens de politiek geen objectieve vragenlijst gemaakt. Te veel werd destijds gezinspeeld op de komst van een IKC. Om objectiviteit te borgen had de politiek in juni gevraagd om de vragen te mogen bekijken voor ze zouden worden rondgestuurd. En dat was toen beloofd.