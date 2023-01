Scholen en woningen ontruimd door gaslek in Bredase straat

In de omgeving is een aantal woningen aan de Mendelssohnlaan ontruimd door de brandweer, omdat de wind de gaslucht die richting opblaast. ,,Vanwege het verhoogde risico op een explosie mogen bewoners niet in hun huis blijven”, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. ,,Bij een explosie kan er in een woning een flinke drukgolf ontstaan, waardoor ramen kunnen springen.”