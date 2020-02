Schilder Hans Versfelt zoekt de straat op

Versfelt staat voor de verandering thuis in zijn zolderatelier. In zijn handen heeft hij één van zijn ‘topwerkjes’ van de laatste tijd. Bredanaars zullen het beeld direct herkennen. Het is de kruising van de Veemarktstraat en de Sint Annastraat met op de hoek de Vrije Boekhandel.

,,Ik heb een tijdje een atelierruimte gehad hier in de straat en dit was mijn uitzicht. Maar dit schilderij heb ik in december buiten gemaakt. Ja, ik werk het liefst ter plekke. De werkelijkheid is anders dan op een foto. Ik schilder naar eigen waarneming.’’

Traditionalist

Noem Hans Versfelt gerust een traditionalist. Je zult hem er niet mee beledigen. Het hoeft voor hem niet abstract te worden. ,,Op de Sint Joostacademie hier in Breda heb ik hierover vroeger heel veel discussies gevoerd, totdat ik tot het besef kwam dat de twee werelden niet te verenigen zijn. Traditie en modern. Op Sint Joost waren ze van dat laatste. Toen een student eens met schilderstape plakkend door heel de school liep en dat vervolgens kunst noemde, ben ik verderop gaan kijken. Zo kwam ik op de Hogeschool voor Schone Kunsten in Antwerpen terecht.’’

De keuzes die Versfelt maakte, hebben hem geen windeieren gelegd. Wie een schilderij van hem koopt, moet daarvoor de buidel trekken. ,,Ik kan er prima van leven’’, zegt hij. ,,Als mensen mij op straat zien werken, zijn ze vaak erg nieuwsgierig. Je legt gemakkelijk contacten.’’

Grote steden

Versfelt maakt veel stadsgezichten in de grote steden. Hij werkt onder meer samen met galeries in Den Haag en Haarlem. ,,De markt is daar groot. In Amsterdam is er iemand die veel werk van mij heeft gekocht en in Naarden sta ik altijd op de kunstbeurs. Werken in de grote steden heeft daarnaast het voordeel dat het straatbeeld doorgaans dynamisch is. Er gebeurt zoveel.’’

Hij laat op de computer een fraai schilderij van het Amsterdamse concertgebouw zien. ,,Het lukt niet altijd zo goed hoor. Er mislukt ook weleens wat. Zo gaat het nu eenmaal. Op dit schilderij ben ik erg trots. Het was heel snel verkocht.’’

Als de Randstedelijke markt hem zo weet te waarderen, is verhuizen dan geen optie voor Versfelt die in Hilversum werd geboren en opgroeide in Drenthe? ,,Nee hoor. Het bevalt mij goed in Breda. Op een onderbreking van vijf jaar na woon ik hier al zo’n dertig jaar. En ik heb drie kinderen die helemaal niet weg willen. Daar komt bij dat ik ook vaak in de natuur schilder en dat kan prima in de omgeving van Breda.’’

Volledig scherm De Wilhelminastraat in Breda, geschilderd in december vorig jaar. © Pix4profs / Jan Stads

Prachtwinter

In Breda maakte hij eind vorig jaar twee stadsgezichten. Behalve van de Veemarktstraat is er binnenkort ook een Versfelt van de Wilhelminastraat te bewonderen in de etalage van de Vrije Boekhandel. Ook toen hij dat sfeervolle schilderij maakte, regende het in Breda. ,,Dit is voor mij een prachtwinter met veel regen en dus mooi licht. Soms is het lastig werken, maar dat is juist de uitdaging’’, zegt hij.

Het werk van Versfelt is door de jaren heen opgeschoven van realistisch naar impressionistisch. ,,Ik heb altijd zo willen schilderen, maar om dit te kunnen moet je ervaren zijn. Ik durfde het vroeger niet aan. Nu kan ik vaak in een oogopslag zien welke streek ik moet zetten. Als het dagen achtereen regent, wordt het op een gegeven moment makkelijker om bepaalde sferen te schilderen.’’

Animatieserie

Naast het kunstwerk geeft Versfelt sinds september schilderlessen aan de Nieuwe Veste in Breda. ,,Het is biologisch bepaald. Ik ben nu op een leeftijd dat ik kennis wil doorgeven’’, zegt hij lachend.

Een opvallende nevenactiviteit van Versfelt was zijn medewerking aan de Amerikaans animatieserie Undone die Amsterdammer Hisko Hulsing maakte voor Amazon. ,,Ik heb samen met acht andere Europese kunstschilders een jaar gewerkt aan de decors voor deze serie. Dat was erg leuk om te doen, al is het meestal puur ambachtelijk werk. Regelmatig zag ik een schildering van mij slechts voor een gedeelte terug op de televisiebeelden. Dan stond er een acteur in beeld of zo. En na een jaar wilde ik wel weer heel graag terug de straat op.’’