Schietpartijen, moorden en een verkrachting: Bredase wijk Tuinzigt vaak decor van ernstige misdrijven

overzichtBREDA - Bewoners van de wijk Tuinzigt in Breda zijn geschokt door de gruwelijke details rondom de dood van Ger van Zundert. Hij werd maandagavond naar eigen zeggen vastgebonden, overgoten met een vloeistof en in brand gestoken.

Maar het is zeker niet het eerste incident in de wijk waarbij een ernstige vorm van geweld komt kijken.

Rudi Schouten, april 2015

Het is op klaarlichte dag dat de 28-jarige Rudi Schouten op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Cypresstraat wordt mishandeld en doodgeschoten. Een confrontatie tussen hem en enkele leden van motorclub Satudarah - waarschijnlijk naar aanleiding van een ruzie met Rudi's schoonzus - loopt volledig uit de hand. Er komen een hakbijl en een machete aan te pas, gebruikt door Rudi of zijn broer Danny. Bredanaar Pearl S. krijgt met de bijl een klap op zijn hoofd. Het is voor hem aanleiding om zijn vuurwapen op Rudi te richten. Met tien kogels schiet S. hem dood.

De rechtbank veroordeelt uiteindelijk alleen Pearl voor de dood van Rudi. Tegen de andere betrokkenen is niet genoeg bewijs. Zo’n misdrijf is zeer schokkend voor de rechtsorde en hierbij past een forse gevangenisstraf, aldus het hof bij de veroordeling in hoger beroep.

Schietpartij tussen winkelend publiek, augustus 2016

Op 20 augustus 2016 gaat rond 18.00 uur het raampje naar beneden van een zwarte auto die over de Haagweg rijdt. De inzittende richt een pistool op een 53-jarige man, en schiet vier of vijf keer. Het slachtoffer, eigenaar van de GSM Specialist op de Haagweg, wordt in zijn borst geraakt, maar overleeft de schietpartij. De dader vlucht vervolgens Tuinzigt in.

Het motief voor de poging tot liquidatie is nog altijd onbekend. De daders zijn twee broers uit de buurt van Rotterdam. Het was een zorgvuldig voorbereide actie, vindt de rechter. De broers zijn veroordeeld tot tien en twaalf jaar cel.

Het incident is voor burgemeester Paul Depla aanleiding om zijn zorgen uit te spreken over de veiligheid in de stad en de wijk Tuinzigt. ,,De impact van dit soort incidenten is groot‘’, zegt hij. ,,Schietpartijen zijn altijd zeer ernstig. Maar in een druk winkelgebied levert dit extra gevaar op. Jij, ik, allemaal hadden we hier kunnen lopen.‘’

Moord bij café ‘t Hoekske, januari 2017

Volledig scherm Bloemen op het Dijkplein, waar op 6 januari de Peter van der Linde werd doodgeschoten. © ron magielse / pix4profs Het heeft geen enkele invloed op het geweld in de wijk. Op 6 januari 2017 wordt Peter van der Linde doodgeschoten voor café 't Hoekske, op de hoek van het Dijkplein en de Lunetstraat. Hij loopt samen met een vriend het café uit, waar hij was voor de verjaardag van Piet S., als hij wordt beschoten met een automatisch wapen. Piet wordt later verdacht van het geven van de opdracht van de moord.



Corné R. uit Sprundel bekent later dat hij heeft geschoten. Naar eigen zeggen gebeurde dat in een opwelling, maar justitie gelooft daar niets van. De zaak is nog altijd niet afgehandeld.

Talloze kogels op huis, januari 2018

Begin 2018 worden vanuit een BMW talloze kogels afgevuurd op een huis aan de Ahornstraat. Daarin liggen twee minderjarige kinderen te slapen. Kogels vliegen binnen in het rond, maar niemand raakt gewond. Mensen in dezelfde auto schieten vlak daarna ook op een huis in de wijk Princenhage. Daarna gaat de BMW in vlammen op.

Burgemeester Depla sluit de woning meteen, maar dat wordt door de voorzieningenrechter teruggedraaid. Daarop worden in de straat camera's geplaatst.

Volledig scherm Beelden beschieting van huis Ahornstraat in Breda bij Opsporing Verzocht © Still uitzending Opsporing Verzocht

Bewoners nemen heft in handen, september 2017

,,Breda is klein. Tuinzigt, het is een grote familie. Als er iets speelt dan horen we dat meteen. Dan zijn we er‘’, zegt een bewoner in september 2017. Aanleiding is de arrestatie van een verdachte van een steekpartij in de Merwedestraat. Een nieuwe buurtbewoner belt bij een vrouw aan en vraagt of hij zijn handen mag wassen. Binnen vergrijpt hij zich aan de 31-jarige vrouw. Tijdens de worsteling steekt hij het slachtoffer neer.

Later op de dag volgt een heuse klopjacht op de verdachte. Met een man of twintig gaan wijkbewoners achter de man aan. Als ze hem grijpen, wordt eerst de politie gebeld. ,,Maar als jullie niet op tijd zijn, weet ik niet of jullie hem nog levend treffen‘’, zeggen ze erbij. Ze leveren verdachte uiteindelijk toch af aan de politie, wat de buurtbewoners een compliment van burgemeester Depla oplevert. ,,Ik ben blij met het zelfcorrigerend vermogen van deze buurt‘’, zegt hij.

Gruwelijke details

Het is niet niks voor buurtbewoners, om in relatief korte tijd zoveel mee te maken. Het gruwelijke incident van maandagavond maakt het er niet beter op. De schok is groot als de details van mond tot mond gaan. Ger van Zundert vertelt nog voor hij aan de verwondingen bezwijkt hoe hij is mishandeld. Eerst is hij vastgebonden, daarna overgoten met brandende vloeistof en vervolgens in brand gestoken.