Schietpartij in café in Breda: geen gewonden aangetroffen

Twee mannen gewond bij schietpar­tij in Breda, buurtbewo­ner hoort slachtof­fer om hulp roepen

24 november BREDA - In de Amerstraat in Breda is zaterdagavond een schietpartij geweest. Daarbij zijn twee mannen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met man en macht op zoek naar de dader(s). Daarbij worden onder meer speurhonden ingezet.