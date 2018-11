Schietpartij in Bredase bar loos alarm: ‘Politie stond op scherp door onstuimige nacht’

Lesje economie plus lekker toetje in Breda

8:49 BREDA - Waar kun je Bredase jongeren iets bijbrengen over economie? Over geloofwaardigheid en vertrouwen? Nou, in ieder geval niet in een of ander duf zaaltje met een flesje fris, dacht de Bredase ondernemer Arie Roobol. Dus nodigde hij zo’n honderd leerlingen van vijf middelbare scholen uit voor een uitgebreid diner in de Grote Kerk. ,,Als je het doet, dan moet je het goed doen.’’