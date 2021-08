Schietincident aan Lachapellestraat in Breda, onderzoek in woning en achter flats

In tien jaar tijd niet zo weinig WW-uitkerin­gen: goed nieuws maar ook ‘ongemakke­lijk gevoel’

19 augustus WEST-BRABANT - Het aantal werkloosheidsuitkeringen in Brabant blijft dalen en heeft het laagste niveau in tien jaar tijd bereikt, ondanks de coronacrisis. De achttien gemeenten in deze regio telden eind juli 10.677 WW-uitkeringen, vorig jaar waren dat er nog 3.636 meer. Goed nieuws, zeggen arbeidsdeskundigen. Maar er is ook een keerzijde.