Schieten op alles wat beweegt in de aula van het Radius College tijdens driedaagse LAN-party

Dat een driedaagse game-evenement je niet in de koude kleren gaat zitten is goed te zien aan Dion Rodie. De organisator van de LAN-party op het Radius College klinkt hees en heeft flinke wallen onder zijn ogen. "Ik heb een uurtje of zeven geslapen de afgelopen vier dagen en dat waren vooral heel veel powernapjes", verklaart hij.

Razendsnel tikken

Ondanks dit lichte slaapgebrek toont Rodie zich onverminderd enthousiast wanneer hij even later met twee verse kopjes koffie in de hand de aula laat zien. Hier zitten tientallen gamers razendsnel te tikken achter dikke computers die vaak zijn opgefleurd met kleurige led-verlichting of doorzichtige elementen. Op een beamer is ondertussen de finale te zien van de game Counter Strike die, net als bij het voetbal, wordt begeleid door een commentator. "De absolute top zit hier niet, maar we hebben wel een aantal jongens die hoog op de ranglijsten staan binnen de Benelux", vertelt Rodie. De jongeman wil met zijn stichting Gewoon Lekker Gamen vooral LAN-parties organiseren die naast gezellig ook vooral betaalbaar zijn. "Ik ben zelf ook actief op veel parties en daar vragen ze zo 50 tot 60 euro. Wij kosten 20 euro, alhoewel dat achteraf wellicht iets te goedkoop is geweest."

Dikke energiekabel

Ook aanwezig is afdelingsmanager van het Radius College Paul van Hegelsom. Hij zorgt voor de technische ondersteuning en wijst al bewijs hiervan naar een dikke energiekabel op de grond. "Het is toch al snel 1000 watt per persoon wat mensen meenemen, dan zit je hier dus al snel op het gebruik van een gemiddelde straat." Dat de school ruimte geeft voor een dergelijk evenement heeft volgens Van Hegelsom vooral te maken met het sociale aspect van een LAN-party. "In hun eigen zone zijn dit hele sociale gasten, maar als je hen tegenkomt op straat zou je dat niet altijd gelijk zien." Ook wordt gamen een steeds serieuzere zaak waar zowel professioneel als semiprofessioneel geld mee kan worden verdiend. Niet alleen in competitieverband, maar ook als een vorm van entertainment. "Er zijn jongens die zo 700 euro per week bijverdienen, dat wordt in de buitenwereld niet altijd even goed begrepen", vindt Hegelsom. Ook het stereotype beeld van de verslaafde gamer die slaap heeft vervangen voor blikjes energy-drink is volgens hem niet terecht. "Ik dacht dat die gasten continu door zouden gaan, maar de meesten gingen toch om de twee a drie uur even liggen."