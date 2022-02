Schiet Breda met kanon op een mug? ‘Als Marcel van Hooijdonk in beeld komt, komt er een Bibob-toets’

Kamer van Koophandel: amper faillisse­men­ten in groeiende horeca Breda

BREDA - De horecabranche kreunt al twee jaar onder het juk van corona. Toch heeft dat in de gemeente Breda tot eind vorig jaar tot slechts drie faillissementen geleid, twee in 2020 en één geval in 2021. Dat wijzen cijfers van de Kamer van Koophandel uit.

11 februari