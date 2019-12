Schets voor noordelijke entree Zundert terug naar tekentafel

Organisa­tie annuleert erotisch getint themafeest in Highstreet

22:42 HOOGSTRATEN - Het erotisch getinte themafeest van Club Kiss in de HI25 van discotheek Highstreet in Hoogstraten is op het laatste moment afgeblazen. Na de commotie van enkele weken terug is beslist om het evenement niet te laten doorgaan. "Met pijn in het hart, want we willen gewoon een feest geven.”