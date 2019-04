Scherpe kritiek Avans-voorzitter op populisme

BREDA - Voorzitter Paul Rüpp van Avans Hogeschool heeft tijdens een toespraak in Den Bosch scherp afstand genomen van het plan om een meldpunt voor linkse docenten op te richten. Rüpp maakt zich grote zorgen voor de groeiende tegenstellingen in de samenleving.

Rüpp was in Den Bosch om onder meer 1.500 medewerkers van Avans toe te spreken tijdens de jaarlijkse Onderwijsdag. Het meldpunt is een idee van onder meer Forum voor Democratie om zo voorbeelden van ‘linkse indoctrinatie’ te verzamelen.

Paul Rüpp is verontwaardigd over dit plan van FVD. ,,Het gif van de angst om je mond te houden heeft in het Duitsland van de jaren 30 niet tot het beste onderwijs geleid”, zei hij in Den Bosch. In een telefonische toelichting verklaart hij: ,,We hebben een open cultuur. Klikpunten horen daar niet in.’’'

Elite

Volgens Rüpp ontstaat er een sterke tweedeling in de maatschappij doordat grote groepen mensen zich niet langer gehoord voelen door de elite. ,,We hebben de mond vol van inclusiviteit, maar ondertussen vervreemden we mensen van elkaar.’’

Rüpp zegt dat er politieke partijen die misbruik maken van de kloof. Hij verwijst naar partijen als FVD en PVV. ,,Bepaalde partijen proberen deze kloof voor eigen gewin in te zetten. Er is, zowel op links als op rechts, een sterke wil om te polariseren.’’