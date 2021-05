Scheldende, bonkende en ruziemakende Bredase barst in tranen uit: ze moet uit haar woning

Mishande­ling van vrouw, bijtende pitbull en messteek bij familieru­zie in Breda

10 mei BREDA - Een gezinsruzie is zondagavond laat in het centrum in Breda flink uit de hand gelopen. Volgens een verklaring van een gezinslid is een vrouw mishandeld door haar partner, is er gebeten door een pitbull en is een man in zijn buik gestoken.