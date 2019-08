Scheldebrouwerij met Zundertse brouwer haalt zes prijzen op World Beer Awards

Verdachte (25) van schietpar­tij Breda is weer vrij: ‘Toch niet betrokken’

11:33 BREDA - De 25-jarige Bredanaar die zaterdagmiddag werd opgepakt na een schietincident aan de Leuvenaarstraat is weer vrij. Hij is een dag later alweer uit de cel gelaten, zo meldt de politie dinsdagochtend. Het blijkt dat hij niets met de schietpartij te maken heeft en is niet langer verdachte.