Scheißfrikandellen en dogfood, graag meer Ferry in coronatijd

Erop: Ferry Bouman

‘Onze‘ Ferry gaat de wereld over. In het Duits, Frans, Portugees, Italiaans, Engels en nog veel meer talen. Ferry is Ferry Bouman, de Brabantse crimineel in de Netflix-serie Undercover. Netflix zette afgelopen week op YouTube een filmpje waarin Ferry in allerlei talen aan het vloeken en tieren is.