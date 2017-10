Scheidsrechters sporten zonder spelregels

In feite zijn ze allemaal solist, maar eens per week trainen ze samen: de leden van voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken. Dinsdagavond is clubavond in De Toss.

,,Robbie, je loopt te langzaam!”, schalt de trainer over het veld. ,,Weet ik”, klinkt het antwoord van Rob Luyken: ,,Morgen wedstrijd, Jong NAC tegen een of andere Belgische club.” De trainer neemt er geen genoegen mee. ,,Dan nog is het te langzaam Robbie. Kom op, tandje bij!”

Quote Kom op, tandje bij Trainer Wim van Gils Er wordt tijdens trainingsavonden van de scheidsrechtersvereniging in Breda niet geoefend op het tevoorschijn halen van gele- dan wel rode kaarten, noch wordt er getraind in fluitje blazen. Alles draait om lopen, snel omschakelen en sprinten. Elk lid traint in diens eigen tempo. Niet vreemd als je ziet dat de leeftijden uiteenlopen van 13 tot 74 jaar.

Volledig scherm Wim van Gils, trainer bij de COVS. © Martijn Schraven Deze dinsdag ligt de nadruk op het uithoudingsvermogen. In vier sessies met steeds 2 minuten rust, lopen de scheidsrechters over de breedte van het veld. Doel is telkens nagenoeg dezelfde afstand te rennen. De meeste arbiters kunnen hun eigen krachten goed verdelen en slagen er in constant te blijven in de afstand die ze per sessie afleggen. ,,Ieder traint voor zichzelf”, vertelt clubtrainer Wim van Gils. ,,Het zijn allemaal solisten.”

Toch zijn er loopvarianten te bedenken die een gezamenlijk spelelement hebben. Zoals bijvoorbeeld ‘trein lopen’, waarbij de deelnemers in de vorm van een slang achter elkaar rennen, in het tempo dat de voorste loper aangeeft. Op signaal van de trainer, trekt de laatste in de rij een sprintje naar voren om de koppositie over te nemen. Diana Snoeren (22) uit Oosterhout, enige vrouw bij de club, mag als eerste voorop lopen. Ze maakt het de jongste scheids op het veld, de 13-jarige Mathijs van Schelt, extra moeilijk door de bocht zo te maken, dat hij gedwongen wordt buitenom naar voren te sprinten.

Langs de lijn

Volledig scherm Diana Snoeren is de enige dame bij de vereniging. © Martijn Schraven De meeste scheidsrechters geven eerlijk toe dat ze voor ‘het vak’ gekozen hebben, omdat ze niet goed genoeg konden voetballen. Snoeren vormt geen uitzondering. Zij staat wekelijks langs de lijn als grensrechter: ,,Ik was óók niet goed genoeg om scheidsrechter te zijn. En het was niet mijn ding. Soms fluit ik nog wel eens een wedstrijdje, maar dan alleen voor vriendenteams.”

Na het uurtje trainen doen de meesten nog een drankje in het clubhuis. Daar zit een groepje oud-scheidsrechters al keuvelend een kaartje te leggen. Al snel gaat het over de ervaringen in het veld. Scheidsrechter zijn mag dan als solistisch aangemerkt worden, je steekt heel wat op door ervaringen met elkaar te delen.

Quote Hooguit twee wedstrijden per seizoen speelt er wat tussen spelers en scheidsrechter, de rest van de duels kun je gewoon genieten Rob Luyken

Over ‘de man in het zwart’ als mikpunt van frustratie wil voorzitter Rob Luyken kort zijn: ,,In het veld hoor je dat niet, je bent met het spel bezig. Hooguit twee wedstrijden per seizoen speelt er wat. Bij de andere 48 wedstrijden is er niks aan de hand en kun je gewoon genieten.”

Meedoen?