‘Schatkistje’ lag 22 jaar op de bodem van de Aa of Weerijs

Expositie Krabbebos­sen over bleekneus­jes en bengels is weer te bezoeken

25 juni ZUNDERT - In januari werd hij al ingericht in museum de Weeghreyse in Zundert. De expositie ‘Van bleekneusje naar bengel, de Krabbebossen in vogelvlucht’. Over de rijke geschiedenis van jeugdinstelling Krabbebossen in Rijsbergen.