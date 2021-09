Schapendrijven als wedstrijdsport in Baarle-Nassau

Bij de zogeheten An Gleann Mor trial is het de bedoeling dat een border collie, die wordt begeleid door zijn eigenaar, een vijftal schapen via een bepaald parcours leidt en opdrachten uitvoert.

Hoge moeilijkheidsgraad

Border Collies

Op beide dagen worden circa 45 deelnemers uit Nederland en België verwacht. Schapendrijven als wedstrijdsport is ontstaan uit het dagelijks werk met border collies op de (schapen)boerderij. De eerste Europese wedstrijden schapendrijven vonden meer dan honderd jaar geleden plaats in het noorden van Wales. De sport is overgewaaid naar Nederland. Inmiddels groeit de sport ook hier. In 2018 werd de An Gleann Mor in Zevenbergen gehouden. De locatie in Baarle-Nassau is te vinden op de kruising van de Fransebaan met de Baarleseweg. Aanvang beide dagen om 10.00 uur. Zie Facebook: An Gleann Mor Sheepdogtrial voor meer informatie.