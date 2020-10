Liefhebben op afstand: ‘Ik moest kiezen tussen het missen van mijn man, óf mijn vier kinderen’

26 oktober Je geliefden in het buitenland moeten missen door corona. Door strikte quarantaine-maatregelen, gesloten luchtruimen of torenhoge ticketprijzen is het voor verschillende West-Brabanders en Zeeuws-Vlamingen al maandenlang werkelijkheid.