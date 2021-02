Schaatsen zijn door het winterse weer maar beperkt leverbaar: ‘Het is geen vetpot’

Wie nog nieuwe schaatsen wil kopen, moet snel zijn. De schaatsen zijn niet aan te slepen in de winkels. Die doen er alles aan om nieuwe ladingen binnen te krijgen. Maar dat is door het winterse weer nog niet zo gemakkelijk.

De lading schaatsen van Sport2000 in Oosterhout van vorige week is al helemaal uitverkocht. De laatste levering uit het magazijn in Duitsland is door de hevige sneeuwval ook nog eens laat. Met een beetje geluk tik je er nog een paar kinderschaatsen op de kop. ,,We krijgen nog zeventig kinderschaatsen binnen, dat is het laatste. De rest is allemaal uitverkocht’’, vertelt eigenaar Christian Wijnen.

Zolang Decathlon in Breda nog voorraad in het magazijn heeft, worden er schaatsen verkocht, zegt bedrijfsleider Martin Delfgaauw. ,,Het is vrij beperkt, omdat de vrachtwagens niet konden rijden met het winterse weer. Het meeste dat via de website gaat, is al op. Voor zover we nog voorraad konden bestellen, hebben we dat gedaan. Het is geen vetpot.’’

Lege plekken

Bij Azzuri Schaatssport in Breda zijn nu wat lege plekken in het schap. Marco van der Hulst: ,,Tussen de ijshockeyschaatsen begint het behoorlijk leeg te raken. Ik ben iedere dag nog een lading op gaan halen, maar op een gegeven moment hadden de groothandels ook niets meer. Ik zit zelfs nog op bestellingen te wachten die ik eigenlijk al eergisteren zou binnen krijgen. De leverancier is vier of vijf pakketten kwijt.’’ Noren krijgt hij wel nog binnen.

Intersport in Oosterhout doet ook aan onderhoud en moest zelfs op de slijpstenen wachten. Eigenaar Patrick van Overbeek: ,,Het is echt een ramp. Eigenlijk zijn schaatsen een rotartikel om te verkopen. Het staat ergens op zolder, want je verkoopt het zes jaar niet en daarna haal je het weer naar beneden. En de leveranciers hebben ook niets beschikbaar.’’

Passen

Het is niet alleen lastig om aan schaatsen te komen: ook het passen in deze coronatijd is uitdaging. De meeste grote ketens zoals Decathlon, staan dit niet toe. Thuis passen en daarna retourneren is ook niet mogelijk. Bij de Sport2000 vinden ze het geen probleem: ,,We hebben bij ons afhaalloket een afdakje gemaakt, zodat mensen ze buiten, uit de wind, toch even kunnen passen.’’ Azzuri Schaatssport is gelegen naast de ijsbaan in Breda. ,,We hebben buiten dus overal wel bankjes staan waar mensen even kunnen passen.’’