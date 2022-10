Schaatsbanen vreten energie, maar organisaties zetten door: ‘Kwestie van meer sponsors binnenhalen’

De Gegenpres­sing Podcast | Gebrek aan communica­tie, NAC schreeuwt om technische man en wanneer is het crisis?

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering gaat het over de sportieve crisis na de oorwassing tegen Jong AZ (4-0).

10 oktober